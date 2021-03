LIVE Moto3, GP Qatar 2021 in DIRETTA: Jaume Masià brucia Acosta e Binder, 6° Antonelli, 12° Fenati (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.44 A questo punto Masià conquista i primi 25 punti della stagione con Acosta a 20 e Binder a 16. 16.42 Jaume Masià vince la quarta gara della carriera! Che finale! #Moto3 RACE!@Jaume masia WINS AN ABSOLUTE THRILLER! #QatarGP pic.twitter.com/wTj450Rvqp — MotoGP (@MotoGP) March 28, 2021 ARRIVO – VINCE Jaume MASIA’!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SECONDO Acosta, TERZO Binder!!!!!!!!!!!!!!! Quarto Garcia, quinto Rodrigo, sesto Antonelli poi Guevara, Toba e Suzuki. 12° Fenati a 2.3. ULTIMO GIRO Masià è primo ma Acosta è in scia! ULTIMO GIRO ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.44 A questo puntoconquista i primi 25 punti della stagione cona 20 ea 16. 16.42vince la quarta gara della carriera! Che finale! #RACE!@masia WINS AN ABSOLUTE THRILLER! #GP pic.twitter.com/wTj450Rvqp — MotoGP (@MotoGP) March 28,ARRIVO – VINCEMASIA’!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SECONDO, TERZO!!!!!!!!!!!!!!! Quarto Garcia, quinto Rodrigo, sestopoi Guevara, Toba e Suzuki. 12°a 2.3. ULTIMO GIROè primo maè in scia! ULTIMO GIRO ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #QatarGp #Moto3 Vince #Masia davanti ad #Acosta e #Binder! #Antonelli lotta fino all'ultimo, ma chi… - CorriereQ : LIVE Dalle 19 il GP Qatar in diretta: pole Bagnaia. Grande lotta in Moto3 - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #QatarGp #Moto3 Ultimi due giri e nove piloti in meno di un secondo! #Masia #Binder #Rodrigo… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #QatarGp #Moto3 Cinque giri al termine e #Sasaki si è preso la testa della corsa inseguito da… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #QatarGp #Moto3 Dopo i primi 5 giri è #Binder a tornare a fare la gara, nel gruppo dei primi anche #Antonelli! #live -