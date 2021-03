Libere 3 a Losail: ok Morbidelli, 3° Marini. Mir fuori dalla Q2 (Di sabato 27 marzo 2021) Miglior tempo di Franco Morbidelli nella terza sessione di Libere della MotoGP in Qatar. L'Italiano della Yamaha del team SRT stacca il tempo di 1:54.676 e precede l'Aprilia di Aleix Espargaro (+0.165)... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 marzo 2021) Miglior tempo di Franconella terza sessione didella MotoGP in Qatar. L'Italiano della Yamaha del team SRT stacca il tempo di 1:54.676 e precede l'Aprilia di Aleix Espargaro (+0.165)...

Advertising

sportli26181512 : MotoGP, GP Qatar, le prove libere 3: 1° Morbidelli, 3° Marini. Miller leader combinata: Non ci sono sconvolgimenti… - RaiSport : ?? #Morbidelli più veloce nelle terze libere in #Qatar, 3° #Marini Sul circuito di #Losail l'italiano ha preceduto l… - FormulaPassion : #MotoGP | La classifica della terza sessione di prove libere del Gran Premio del #Qatar, prima prova del campionato… - infoitsport : MotoGP, GP Qatar da Losail: iniziate le Libere 3, Morbidelli ok - FormulaPassion : #MotoGP | La cronaca live della terza sessione di prove libere del GP Qatar, appuntamento inaugurale della stagione… -