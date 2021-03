Scontro tra 2 treni | ci sono almeno 32 vittime | video

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ila fine articolo. Due convogli ferroviari siscontrati Tahta, nel governatorato di Sohag, in Egitto, provocando la morte di32 persone e il ferimento di altre 66. Il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel El-Wazir, andrà sul luogo dell’incidente, secondo quando riferisce una fonte dell’Authority delle ferrovie egiziana. Il ministro ha chiesto l’arresto dei due conducenti e la formazione di un comitato tecnico per accertare le cause dellofra convogli, ha detto ancora la fonte. Si è appreso inoltre che gli ospedali del governatorato hanno annunciato lo stato di allerta. Di seguito il, notizia in aggiornamento.. https://www.youtube.com/watch?v=ABzJbEsvjD0 .

Il presidente egiziano, Abdel Fattah al - Sisi, ha promesso 'punizioni esemplari' per i responsabili del disastro ferroviario avvenuto nel governatorato di Sohag, nell'Egitto centrale, nel quale ...