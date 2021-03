Moto3 | GP Qatar 2021 | Toba primeggia nella FP2 | sei piloti in un decimo! Antonelli 6° | Migno 9°

(Di venerdì 26 marzo 2021) Le prove libere 2 del GP delhanno dato indicazioni importanti sui possibili scenari di qualifiche e gara per quanto riguarda la prima tappa del Mondiale. Si è corso in condizioni molto simili a quelle che troveremo tra sabato e domenica, dunque i dati raccolti daiin questi 40 minuti di tempo saranno estremamente determinanti per il prosieguo del fine settimana. Kaitoha firmato il miglior tempo della sessione. Il giapponese, in sella alla KTM del CIP Green Power, ha timbrato 2:04.839 e ha così incominciato al meglio la sua quinta stagione consecutivacilindrata più piccola. Il nipponico ha piazzato la zampata nel 13mo dei suoi 14 giri. Alle sue spalle si è classificato lo spagnolo Jaume Masià, anch’egli in sella a una KTM (ma della Red Bull KTM ...

...sul circuito di Losail il mondiale 2021 della Moto3 che mette in palio il titolo vinto l'anno scorso dallo spagnolo Albert Arenas, passato in Moto2. Nella prima sessione di Libere del GP del Qatar... Le prove libere 2 del GP del Qatar 2021 hanno dato indicazioni importanti sui possibili scenari di qualifiche e gara per quanto riguarda la prima tappa del Mondiale Moto3. Si è corso in condizioni mol ...