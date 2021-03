Akash Kumar: “Questo bambino sono io”, ma la foto è presa da Google (Di venerdì 26 marzo 2021) Akash Kumar poche ore fa ha pubblicato su Instagram una foto di un bambino indiano con gli occhi azzurri con scritto come didascalia “Prima di giudicare informatevi, invidia“. Al mondo del web però non sfugge niente ed è stato scoperto che quella foto è presente da anni nel portfolio di Pinterest ed esce anche su Google Immagini se ricerchiamo nel motore di ricerca ‘indian kid with blue eyes‘. Per Questo motivo in molti lo hanno attaccato ed Akash ha disattivato i commenti al post di Instagram. Poco dopo, in diretta, ha sbottato ribandendo di essere lui quel bambino: “In quella foto si vedono bene i miei occhi azzurri adesso state zitti. Si trova su Pinterest la fotografia? Certo perché io ero ... Leggi su biccy (Di venerdì 26 marzo 2021)poche ore fa ha pubblicato su Instagram unadi unindiano con gli occhi azzurri con scritto come didascalia “Prima di giudicare informatevi, invidia“. Al mondo del web però non sfugge niente ed è stato scoperto che quellaè presente da anni nel portfolio di Pinterest ed esce anche suImmagini se ricerchiamo nel motore di ricerca ‘indian kid with blue eyes‘. Permotivo in molti lo hanno attaccato edha disattivato i commenti al post di Instagram. Poco dopo, in diretta, ha sbottato ribandendo di essere lui quel: “In quellasi vedono bene i miei occhi azzurri adesso state zitti. Si trova su Pinterest lagrafia? Certo perché io ero ...

