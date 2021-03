“Ospedali pieni, mancano personale e vaccini”: paradosso in Terra Santa (Di giovedì 25 marzo 2021) La Palestina è in forte emergenza Covid mentre il contiguo Israele si avvicina all’immunità di gregge e alla riapertura di tutto. Già il mese scorso l’esempio di Israele nella campagna vaccinale era stato citato da più parti come modello da seguire per uscire in fretta dalla crisi sanitaria ed economica in cui il Covid-19 ha gettato il mondo intero. In vista dell’inizio della campagna, infatti, il governo ha istituito un lockdown duro finché non sarebbe stata raggiunta l’immunità di gregge. Un compito facilitato chiaramente da una popolazione di 8 milioni circa di abitanti, meno di un sesto di quella dell’Italia. Attualmente Israele ha fornito a quasi la metà della sua popolazione (circa 4 milioni di persone) la seconda dose di vaccino e si appresta a riaprire tutto, compresi bar, ristoranti, palestre, piscine e locali notturni. Un risultato sicuramente positivo ed ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 25 marzo 2021) La Palestina è in forte emergenza Covid mentre il contiguo Israele si avvicina all’immunità di gregge e alla riapertura di tutto. Già il mese scorso l’esempio di Israele nella campagna vaccinale era stato citato da più parti come modello da seguire per uscire in fretta dalla crisi sanitaria ed economica in cui il Covid-19 ha gettato il mondo intero. In vista dell’inizio della campagna, infatti, il governo ha istituito un lockdown duro finché non sarebbe stata raggiunta l’immunità di gregge. Un compito facilitato chiaramente da una popolazione di 8 milioni circa di abitanti, meno di un sesto di quella dell’Italia. Attualmente Israele ha fornito a quasi la metà della sua popolazione (circa 4 milioni di persone) la seconda dose di vaccino e si appresta a riaprire tutto, compresi bar, ristoranti, palestre, piscine e locali notturni. Un risultato sicuramente positivo ed ...

