Giulia Salemi | prima del Gfvip | cercava l’amore in un altro programma | ma…

(Di giovedì 25 marzo 2021) Clamoroso.del Gf Vip,di trovarecon l’ex velino Pierpaolo Perrelli, l’influenceraveva fatto un provino, come riveliamo in esclusiva noi di Giornalettismo, per un: “Uomini e donne”. Nel ruolo di tronista. LEGGI ANCHE > Il caso del “non-libro” di Zorzi, tronista mancata Ma qualcosa durante il provino, nella trasmissione dove non si cerca la popolarità ma il vero amore, è andato storto e la presenza diha trovato un “no” dopo la sua partecipazione a “luci” spente. Poi è arrivato il Gf Vip, Pierpaolo, i “Prelemi”, i social di coppia e il cuore diè tornato a battere vicino e lontano dalle telecamere. L'articolo proviene da ...

Nell'attuale edizione da poco iniziata, le attenzioni del pubblico sono state attirate nelle fattispecie su Fariba Tehrani , mamma di. Grazie alla perfetta linea di eye - liner ...A sorpresa Pierparolo Pretelli , sul podio al Grande Fratello Vip con il secondo posto, torna a parlare di. E lo fa a Protagonisti, su RTL1025. Appena annuncia il collegamento via zoom va in tendenza ed è primo per ore su Twitter. 'Se non fosse stato per lei non so come avrei reagito a ...Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono una delle coppie nate sotto agli occhi delle telecamere all'interno della casa del Grande Fratello Vip e la loro relazione prosegue a gonfie vele....La Mello ha parlato del suo rapporto con la nuova fidanzata di Pierpaolo Pretelli: leggi tutte le dichiarazioni della modella brasiliana ...