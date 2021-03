Un posto al sole anticipazioni: a chi darà un pugno ALBERTO PALLADINI? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Momento di grande difficoltà a Un posto al sole per ALBERTO (Maurizio Aiello), sempre più in crisi con Clara Curcio (Imma Pirone) e al tempo stesso sempre più “soggiogato” dalla sua inquietante datrice di lavoro… Eh sì: la prossima settimana Barbara Filangieri (Mariella Valentini) avrà l’ardire di “consigliare” (virgolette d’obbligo) al suo amante-sottoposto di liberarsi dalla relazione con la dolce Clara, mentre quest’ultima sarà finalmente in grado di compiere una scelta definitiva sul suo rapporto sentimentale con il PALLADINI. Dentro o fuori dalla sua vita? C’è da dire che ormai Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) è sempre più legato alla ragazza… Intanto, tramite social, giunge all’attenzione degli aficionados una sorta di quiz (spoilerante?) messo on line da Maurizio Aiello, l’interprete che da tanti ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 24 marzo 2021) Momento di grande difficoltà a Unalper(Maurizio Aiello), sempre più in crisi con Clara Curcio (Imma Pirone) e al tempo stesso sempre più “soggiogato” dalla sua inquietante datrice di lavoro… Eh sì: la prossima settimana Barbara Filangieri (Mariella Valentini) avrà l’ardire di “consigliare” (virgolette d’obbligo) al suo amante-sottodi liberarsi dalla relazione con la dolce Clara, mentre quest’ultima sarà finalmente in grado di compiere una scelta definitiva sul suo rapporto sentimentale con il. Dentro o fuori dalla sua vita? C’è da dire che ormai Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) è sempre più legato alla ragazza… Intanto, tramite social, giunge all’attenzione degli aficionados una sorta di quiz (spoilerante?) messo on line da Maurizio Aiello, l’interprete che da tanti ...

