La scuola ritornerà in presenza Ma a queste condizioni

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Si aspetterà Pasqua, anzi il 6 aprile, per tentare una vera riapertura delle scuole, in particolare nelle zone rosse. Nelle comunicazioni in aula al Senato in vista del Consiglio europeo, il presidente del Consiglio, Mario Draghi ha mostrato una luce in fondo al tunnel: “Stiamo guardando attentamente i dati sui contagi ma se la situazione epidemiologica lo permette cominceremo a riaprire lain primis, almeno le primarie e l’infanzia, anche nelle zone rosse allo scadere delle attuali restrizioni, speriamo subito dopo Pasqua”. Il governo quindi, ascoltando anche le richieste degli ultimi giorni di vari esponenti politici della maggioranza, sembra intenzionato a modificare il Dpcm, che ora per le zone rosse stabilisce la sospensione delle attività dei servizi educativi dell’infanzia e che le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si ...