Ilaria Capua | ' Per i vaccini serve garantire la catena del freddo'

Advertising

ilariacapua : Questa proposta è valida piu che mai. #Vacciniamo - Corriere : Ilaria Capua: «Ho detto a mia madre di correre a vaccinarsi, è un vaccino che funziona» - unimib : Un'iniziativa che nasce dalle #donne e vuole coinvolgere tutti i cittadini. Sul @Corriere Il progetto #weTree a cui… - usiricerca : Scienziate che combattono i virus. Ilaria Capua - romi_andrio : RT @dariodivico: Ilaria Capua: «Non è necessario vaccinare tutti per invertire la tendenza, ma immunizzare una quota maggioritaria degli an… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria Capua

Il Foglietto della Ricerca

La virologa e professoressa universitariaha pubblicato una lettera alla prestigiosa rivista scientifica The Lancet nella quale ha affrontato un tema fondamentale per raggiungere l'immunità globale contro il Covid 19, la ..."Un intervento importante per un istituto scolastico pubblico sede dell'Alpi, che va a ... Marco Didurante il sopralluogo effettuato con il presidente del consiglio Antonio Segalerba e il ...La virologa e professoressa universitaria Ilaria Capua ha pubblicato una lettera alla prestigiosa rivista scientifica The Lancet nella quale ha affrontato un tema fondamentale per raggiungere l'immuni ...«Un intervento importante per un istituto scolastico pubblico sede dell’Ilaria Alpi, che va a sommarsi a quello in ... di Ri e di Caperana – spiega il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua durante il ...