Cacciari: “Pd ha bisogno del M5S di Conte per vincere” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “In politica si tratta anche di vincere, l’unica strada che ha il Pd per farcela è un’intesa con il M5S. Il Movimento 5 Stelle di Conte può sostenere questa intesa”. Massimo Cacciari, ospite di Otto e Mezzo, ‘suggerisce’ la ricetta vincente al nuovo segretario del Pd, Enrico Letta. “Non ci sono vie di mezzo. Se la crisi è profonda e radicale, le scelte devono essere radicali. Non si può navigare nella bonaccia. Non ho ancora sentito una parola di Letta sul programma e sul suo progetto”, dice Cacciari facendo riferimento al nuovo corso del Partito Democratico. L’attenzione di Cacciari si concentra sulla crisi economica che rischia di stritolare ancor di più una porzione abbondante del paese. “Se salta quest’estate salteranno decine di migliaia di imprese e centinaia di migliaia di posti di lavoro. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) “In politica si tratta anche di, l’unica strada che ha il Pd per farcela è un’intesa con il M5S. Il Movimento 5 Stelle dipuò sostenere questa intesa”. Massimo, ospite di Otto e Mezzo, ‘suggerisce’ la ricetta vincente al nuovo segretario del Pd, Enrico Letta. “Non ci sono vie di mezzo. Se la crisi è profonda e radicale, le scelte devono essere radicali. Non si può navigare nella bonaccia. Non ho ancora sentito una parola di Letta sul programma e sul suo progetto”, dicefacendo riferimento al nuovo corso del Partito Democratico. L’attenzione disi concentra sulla crisi economica che rischia di stritolare ancor di più una porzione abbondante del paese. “Se salta quest’estate salteranno decine di migliaia di imprese e centinaia di migliaia di posti di lavoro. ...

Advertising

Adnkronos : #Cacciari: '#Pd ha bisogno del #M5S di Conte per vincere' - FrancoZerlenga : @christianrocca Povero Cacciari non ha neppure un vero amico che gli dica che ha bisogno di mental assistance : un… - GBideni : @OttoemezzoTW Cacciari che dà ragione a Boris Johnson ma c’era bisogno di aspettare questo per capire che Cacciari… - Fabiotwittwitt : Poveretto! Ma c'è bisogno di studiare tanto, diventare un filosofo (!) e professore (!!) per poi scegliere una roul… - LotoEle : se magari i commercianti e le partite Iva avessero pagato le tasse negli anni passati, invece di evadere milioni...… -