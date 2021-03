“Il femminismo non è un’invenzione occidentale”: la morte di Nawal al-Saadawi riguarda tutte le donne e il loro diritto alla libertà (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo una vita passata a lottare per la liberazione delle donne e a sfidare gli uomini al potere, domenica 21 marzo la celebre femminista e psichiatra egiziana Nawal al-Saadawi si è spenta all’età di 89 anni in un’ospedale del Cairo, al termine di una lunga malattia. Autrice di oltre 55 libri, tradotti in più di 40 lingue, tra cui classici del femminismo arabo come donne e sesso (1969), Dio muore sulle rive del Nilo (1989) e il romanzo Firdaus. Storia di una donna egiziana (1986), Saadawi si è a lungo battuta per far riconoscere come la spinta all’emancipazione femminile sia trasversale alle culture e alla storia, pagando spesso le conseguenze del suo attivismo. Nata vicino al Cairo nel 1931, seconda di nove figli, Saadawi ha subito la mutilazione ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo una vita passata a lottare per la liberazione dellee a sfidare gli uomini al potere, domenica 21 marzo la celebre femminista e psichiatra egizianaal-si è spenta all’età di 89 anni in un’ospedale del Cairo, al termine di una lunga malattia. Autrice di oltre 55 libri, tradotti in più di 40 lingue, tra cui classici delarabo comee sesso (1969), Dio muore sulle rive del Nilo (1989) e il romanzo Firdaus. Storia di una donna egiziana (1986),si è a lungo battuta per far riconoscere come la spinta all’emancipazione femminile sia trasversale alle culture estoria, pagando spesso le conseguenze del suo attivismo. Nata vicino al Cairo nel 1931, seconda di nove figli,ha subito la mutilazione ...

Link4Universe : Altro esempio di mentalità tossica, incel, di una visione distorta delle donne (chiamate solo d-parola a quanto par… - Link4Universe : Per quanto io possa cercare di condividere temi legati al #femminismo mi dispiace che il pubblico sia rivolto verso… - Link4Universe : Domanda x chi di voi non si direbbe o si assocerebbe al femminismo.Sinceramente, che cosa non vi piace o convince t… - EmanueleCinelli : RT @cheap_festival: “Il veleno non è la Ru486, ma la disinformazione”: il contro-manifesto che sfida Pro Vita Eccoci. - bescirax : non tutte le donne femministe sono così! Non facciamoci un’idea sbagliata del femminismo per dei pensieri errati, p… -

Ultime Notizie dalla rete : femminismo non Nawal al Sa'dawi, una vita da ribelle ad_dyn Nawal al Sa'dawi coniugava il suo femminismo con la sua formazione marxista: 'Femminismo per me è lottare contro la dominazione maschile e quella di classe. Non separo l'oppressione di classe ...

Politicamente corretto? Inutile discuterne Anche io, nel mio piccolo, ho tentato di percorrere questa strada investigando una possibile relazione tra il femminismo e il politicamente corretto. Il terzo punto non si realizzerà mai. Vi spiego: ...

Perché l’anti-femminismo di maniera non può più bastarci Il Primato Nazionale Boldrini: "Se il Pd non dà esempio su pensiero femminista chi lo deve fare?" AGI/Vista - "Non sappiamo come andrà, io invito tutti a pensare al Partito e al fatto che il Partito deve esprimere un pensiero contemporaneo, un pensiero femminista e quindi ognuno deve tirare le con ...

India, ecco Dadi, la tiratrice scelta più anziana al mondo: icona femminista a 89 anni E' diventata una campionessa sfidando i divieti del marito e degli anziani del villaggio. Ma a inorgoglirla di più è aver fatto da apripista a decine di ragazze ...

ad_dyn Nawal al Sa'dawi coniugava il suocon la sua formazione marxista: 'per me è lottare contro la dominazione maschile e quella di classe.separo l'oppressione di classe ...Anche io, nel mio piccolo, ho tentato di percorrere questa strada investigando una possibile relazione tra ile il politicamente corretto. Il terzo puntosi realizzerà mai. Vi spiego: ...AGI/Vista - "Non sappiamo come andrà, io invito tutti a pensare al Partito e al fatto che il Partito deve esprimere un pensiero contemporaneo, un pensiero femminista e quindi ognuno deve tirare le con ...E' diventata una campionessa sfidando i divieti del marito e degli anziani del villaggio. Ma a inorgoglirla di più è aver fatto da apripista a decine di ragazze ...