'Bonus Utenze' e 'Bonus Mamma e Bebè': pubblicate le graduatorie definitive (Di martedì 23 marzo 2021) ...basterà contattare la sede amministrativa di Farmacie Comunali Spa (telefonando allo 050.8311170 dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30 oppure scrivendo a comunicazione@ farmaciecomunalipisa.it ... Leggi su pisatoday (Di martedì 23 marzo 2021) ...basterà contattare la sede amministrativa di Farmacie Comunali Spa (telefonando allo 050.8311170 dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30 oppure scrivendo a comunicazione@ farmaciecomunalipisa.it ...

Advertising

ComunePisa : #Bonus utenze e Bonus #mamma: pubblicate le #graduatorie definitive ?? ?? - PisaNews : Bonus utenze, mamma e bebè: pubblicate le graduatorie definitive - - ilovepisa : RT @QuiNewsPisa: Aiuti per le #famiglie in difficoltà del Comune di #Pisa, pubblicate le graduatorie di due Bonus - QuiNewsPisa : Aiuti per le #famiglie in difficoltà del Comune di #Pisa, pubblicate le graduatorie di due Bonus - VitaNov38416586 : Sono definitive e possono essere consultate sul sito -