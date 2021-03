"Trombosi? Non aumenta i rischi". Ecco lo studio che scagiona AstraZeneca (Di lunedì 22 marzo 2021) Valentina Dardari Secondo uno studio americano non vi sarebbe rischio di Trombosi correlato al vaccino e il siero sarebbe efficace all’80% sui sintomi anche negli over 65. 100% di protezione sulla malattia grave Secondo uno studio condotto negli Stati Uniti, il vaccino prodotto da AstraZeneca sarebbe efficace al 79% e non causerebbe gravi effetti collaterali. Come riportato dal New York Times, gli studiosi hanno analizzato l’efficacia e la sicurezza del vaccino messo a punto da AstraZeneca e dall’Università di Oxford su 32.449 volontari presi negli Stati Uniti, in Cile e in Perù. Secondo quanto emerso dalla ricerca il vaccino è efficace al 79% nel bloccare i sintomi da Covid-19 e protettivo al 100% sulla malattia grave. Lo scorso anno, studi condotti in ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Valentina Dardari Secondo unoamericano non vi sarebbeo dicorrelato al vaccino e il siero sarebbe efficace all’80% sui sintomi anche negli over 65. 100% di protezione sulla malattia grave Secondo unocondotto negli Stati Uniti, il vaccino prodotto dasarebbe efficace al 79% e non causerebbe gravi effetti collaterali. Come riportato dal New York Times, glisi hanno analizzato l’efficacia e la sicurezza del vaccino messo a punto dae dall’Università di Oxford su 32.449 volontari presi negli Stati Uniti, in Cile e in Perù. Secondo quanto emerso dalla ricerca il vaccino è efficace al 79% nel bloccare i sintomi da Covid-19 e protettivo al 100% sulla malattia grave. Lo scorso anno, studi condotti in ...

