Dybala: «Una sofferenza non poter essere in campo con i miei compagni» (Di lunedì 22 marzo 2021) L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, ha rotto il silenzio con un post su Instagram. Dybala si rammarica di non poter aiutare i compagni in un momento di difficoltà e promette di tornare presto. “Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi… La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni. Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti. Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve. Fino alla fine”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) L’attaccante della Juventus, Paulo, ha rotto il silenzio con un post su Instagram.si rammarica di nonaiutare iin un momento di difficoltà e promette di tornare presto. “Nulla mi avrebbe reso più felice cheaiutare la squadra in questi mesi… Laè uguale o anche maggiore quando non puoiincon i tuoi. Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamouniti. Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme aidopo la sosta. Siamo la Juve. Fino alla fine”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo ...

Advertising

gobbosabaudo3 : @GiGiglio99 Così come Dybala quest'anno...e Higuain era una spanna sopra rispetto a Morata . - napolista : Dybala: «Una sofferenza non poter essere in campo con i miei compagni» Su Instagram: “Nulla mi avrebbe reso più fel… - BobbyMcflyy : Gobbi's reaction ad un post su Instagram dopo una sconfitta della Juventus: BONUCCI DYBALA - Paolo_ADP10 : RT @NessunoAmicoMio: Mi dispiace doverlo dire, ma godo perché quelli che ritenevano #Dybala un problema ora, forse, si sono ricreduti. E mi… - Paolo_ADP10 : RT @CarloAl87550029: @pauloflorenz hanno fatto subito replicare in maniera scomposta il presidente. Dov’è la programmazione ? Con Pirlo che… -