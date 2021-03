Chris Paul da record: 10.000 assist raggiunti in Nba (Di lunedì 22 marzo 2021) Il playmaker dei Phoenix Suns, Chris Paul, entra nella storia dell’Nba superando i 10.000 assist distruibuiti nella sua carriera in occasione della vittoria contro i Los Angeles Lakers. Una grande soddisfazione per un giocatore di 35 anni giunto alla sedicesima stagione in campionato Chris Paul batterà un altro record? E’ il sesto giocatore nella storia dell’Nba a tagliare questo traguardo. Prima di lui c’erano riusciti John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, Mark Jackson e Magic Johnson. A questo ritmo, potrà superare Johnson e tentare di riprendere Jackson e Nash. Lui non si è scomposto più di tanto, al punto che nel post partita ha commentato: “Ho detto ai ragazzi nello spogliatoio che ho il lavoro più facile del mondo in questo momento: mi basta passargli la palla”. Le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) Il playmaker dei Phoenix Suns,, entra nella storia dell’Nba superando i 10.000distruibuiti nella sua carriera in occasione della vittoria contro i Los Angeles Lakers. Una grande soddisfazione per un giocatore di 35 anni giunto alla sedicesima stagione in campionatobatterà un altro? E’ il sesto giocatore nella storia dell’Nba a tagliare questo traguardo. Prima di lui c’erano riusciti John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, Mark Jackson e Magic Johnson. A questo ritmo, potrà superare Johnson e tentare di riprendere Jackson e Nash. Lui non si è scomposto più di tanto, al punto che nel post partita ha commentato: “Ho detto ai ragazzi nello spogliatoio che ho il lavoro più facile del mondo in questo momento: mi basta passargli la palla”. Le ...

