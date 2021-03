Che Dio ci aiuti | indiscrezioni settima stagione | Gianmarco Saurino lascerà il cast?

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ormai è ufficiale: ‘Che Dio ci’ tornerà in tv con la sua. C’è infatti stato il via libera alle nuovissime riprese. La nota serie tv trasmessa su Rai 1 non poteva di certo abbandonare i suoi fans. E’ stata infatti confermata la, che potremo vedere ben presto nel piccolo schermo. Elena Sofia Ricci, nei panni di suor Angela, tornerà dunque a far emozionare e divertire i migliaia di telespettatori, che non aspettano altro che guardare la nuovissimadella rinomata fiction. A quanto pare però, stavolta potrebbero esserci non poche sorprese e novità. Prima indiscrezione:potrebbe lasciare la serie tv Alcune voci dicono che, in questa...