Messaggio d'affetto alle compagne a ogni femminicidio (Di domenica 21 marzo 2021) di Federica Pacella Un Messaggio d'affetto per le proprie compagne, ogni volta che la cronaca racconterà l'ennesimo femminicidio. Lo scriveranno i ragazzi della classe 3E della scuola secondaria di primo grado di Sirmione, ...

Ultime Notizie dalla rete : Messaggio affetto Messaggio d'affetto alle compagne a ogni femminicidio di Federica Pacella Un messaggio d'affetto per le proprie compagne, ogni volta che la cronaca racconterà l'ennesimo femminicidio. Lo scriveranno i ragazzi della classe 3E della scuola secondaria di primo grado di Sirmione, ...

Addio a Severina, la sarta del borgo antico ... tutti ricordavano con affetto la "sarta del Casello". "Era un donna speciale, una persona mite, sempre sorridente e laboriosa, ha lasciato in tutti un messaggio importante" - ha commentato il ...

Cosenza, i ringraziamenti di Gliozzi: “Quanto affetto, vi abbraccio tutti” L’attaccante ha postato una storia su Instagram dopo lo spavento nel corso della partita con la Reggiana: “Mi sono ripreso e sto bene” Lo spavento ha coinvolto anche i tanti tifosi del Cosenza che sta ...

