Inter: 4 le nazionali che premono per avere i nerazzurri (Di domenica 21 marzo 2021) Per il virologo Galli , che ha parlato alla Gazzetta, non ci sono dubbi: 'Se l'Ats ha detto no, significa che non devono muoversi. Non si può derogare dalle regole sanitarie. Per me non stanno in piedi le rimostranze delle federazioni. I ... Leggi su sportevai (Di domenica 21 marzo 2021) Per il virologo Galli , che ha parlato alla Gazzetta, non ci sono dubbi: 'Se l'Ats ha detto no, significa che non devono muoversi. Non si può derogare dalle regole sanitarie. Per me non stanno in piedi le rimostranze delle federazioni. I ...

Advertising

capuanogio : Pressioni sull’ATS che domani dovrà dare l’eventuale via libera ai nazionali dopo lo stop di #InterSassuolo: #Inter… - forumJuventus : CdS-GdS- La frecciata di Pirlo e il nervosismo dell'Inter. Il tecnico: 'Noi sempre in campo', da Milano: 'Volevamo… - Gazzetta_it : #Inter alle prese con il #Covid: cosa fare con i nazionali? il parere del virologo #Galli - Massimo04499841 : #PirloVergognati non mi sembra di ricordare altri rinvii per l’Inter. Si è giocato sempre anche senza positivi COVI… - interliveit : Il rinvio di #Inter-#Sassuolo non ha 'danneggiato' i nerazzurri, anzi... Ecco perché -

Ultime Notizie dalla rete : Inter nazionali Inter, nuovo giro di tamponi. Cosa succede con le Nazionali? Le news Cosa succede con le Nazionali leggi anche Inter, nessun nuovo positivo: Marotta dimesso Se i tamponi saranno tutti negativi, quattro Nazionali che hanno convocato calciatori dell'Inter, vale a dire ...

Polemica Inter - nazionali: ecco tutti i convocati e i loro impegni Fa discutere in casa Inter la prospettiva che domani l'Ats di Milano possa dare il via libera ai convocati in nazionale per raggiungere i rispettivi ritiri. Il club nerazzurro promette battaglia. Ecco di chi si ...

Le Nazionali in pressing per i convocati: l'Inter vorrebbe trattenerli Goal.com Videomessaggio di Anna Angelini per la Giornata Internazionale delle Foreste La Giornata mira a celebrare l’importanza di tutti i tipi di foreste nel mondo e ad incoraggiare tutti i Paesi ad intraprendere sforzi locali, nazionali e internazionali per sensibilizzare il grande ...

In Turchia tre femminicidi al giorno. Da Erdogan attacco alle donne Hanno deciso di scendere in piazza e protestare contro una decisione che sapevano sarebbe arrivata ma che non accettano e non accetteranno mai. Le donne in Turchia hanno reagito con coraggio all’annun ...

Cosa succede con leleggi anche, nessun nuovo positivo: Marotta dimesso Se i tamponi saranno tutti negativi, quattroche hanno convocato calciatori dell', vale a dire ...Fa discutere in casala prospettiva che domani l'Ats di Milano possa dare il via libera ai convocati in nazionale per raggiungere i rispettivi ritiri. Il club nerazzurro promette battaglia. Ecco di chi si ...La Giornata mira a celebrare l’importanza di tutti i tipi di foreste nel mondo e ad incoraggiare tutti i Paesi ad intraprendere sforzi locali, nazionali e internazionali per sensibilizzare il grande ...Hanno deciso di scendere in piazza e protestare contro una decisione che sapevano sarebbe arrivata ma che non accettano e non accetteranno mai. Le donne in Turchia hanno reagito con coraggio all’annun ...