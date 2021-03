Covid: coordinatori Fi, 'in Paese normale per proposta Ronzulli solo consensi' (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "I social stanno subendo una pericolosa deriva etica e morale, specchio delle pulsioni più raccapriccianti di certi strati della nostra società che hanno fatto dell'odio e dell'intolleranza una ragione di vita. Da strumento di condivisione vengono usati come clava virtuale contro il nemico di turno. Oggi verso la senatrice di Forza Italia, Lucia Ronzulli, che ha subito un vero e proprio linciaggio mediatico per il solo fatto di aver detto ciò che pensa e ciò che andrebbe fatto, accendendo i riflettori su un tema che in un Paese normale riscuoterebbe solo consensi". Cosi, in una nota, i coordinatori regionali di Forza Italia, coordinati dal deputato azzurro Sestino Giacomoni. "L'obbligo di vaccinare il personale sanitario che è a diretto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "I social stanno subendo una pericolosa deriva etica e morale, specchio delle pulsioni più raccapriccianti di certi strati della nostra società che hanno fatto dell'odio e dell'intolleranza una ragione di vita. Da strumento di condivisione vengono usati come clava virtuale contro il nemico di turno. Oggi verso la senatrice di Forza Italia, Lucia, che ha subito un vero e proprio linciaggio mediatico per ilfatto di aver detto ciò che pensa e ciò che andrebbe fatto, accendendo i riflettori su un tema che in unriscuoterebbe". Cosi, in una nota, iregionali di Forza Italia, coordinati dal deputato azzurro Sestino Giacomoni. "L'obbligo di vaccinare il personale sanitario che è a diretto ...

