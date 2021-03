Milano-Sanremo 2021 | Mathieu van der Poel | “Attacchi tardivi sul Poggio Stuyven? Non potevo chiudere io”

(Di sabato 20 marzo 2021)van derera uno dei grandi favoriti della vigilia e puntava a vincere la. L’olandese era tra i più accreditati per il successo insieme al francese Julian Alaphilippe e al belga Wout van Aert, è rimasto accodato ai due big sulma nessuno è riuscito a fare la differenza come ci si aspettava sulla carta. L’alfiere della Alpecin-Fenix si è poi fatto cogliere di sorpresa da Jasper, capace di attaccare a due chilometri e mezzo dal traguardo e di beffare tutti gli annunciati big.van derha raccontato la sua Classicissima di Primavera ai microfoni di Spazio Ciclismo: “Mi sentivo bene. Anche sulpenso che ero dove dovevo essere, sono riuscito a seguire gli ...

L'avvicinamento a Juventus - Benevento, Fiorentina - Milan e Roma - Napoli, la vittoria in rimonta del Bologna a Crotone e il successo a sorpresa di Jesper Stuyven alla 112ª. Ascolta (cliccando qui sopra) le notizie sportive più importanti della giornata. E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Calcio: tutte le notizie Gasport 20 marzo - 17:55'O tutto o niente, non c'era molta scelta'. Il belga Jasper Stuyven racconta così, a caldo, l'azione che lo ha portato al successo della 112ª edizione delladavanti all'australiano Caleb Ewan e al connazionale Wout Van Aert. Uno scatto portato al termine del Poggio. 'A quel punto della corsa c'erano troppo velocisti e ho deciso di provare ...Poche emozioni, uno scatto di Alaphilippe sul Poggio con Van Aert a marcarlo, fino a due chilometri dall'arrivo, dove Stuyven allunga. Il plotone rosicchia gradualmente secondi, tiene gli otto a bagno ...Il fatto che Alaphilippe, Van Aert e Van der Poel non siano riusciti a fare la differenza sul Poggio. Tra questi Van Aert, Ewan, Van der Poel, Alaphilippe, Schachmann, Kwiatkowski, Pidcock e Kragh And ...