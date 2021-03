Gran Galà del Calcio: Girelli Top Player 2020 (Di sabato 20 marzo 2021) Quella a cavallo tra il 2019 e il 2020 è stata la stagione di Cristiana Girelli. Lo ha confermato anche la votazione che le ha consentito di vincere il premio Top Player femminile, consegnato durante il Gran Galà del Calcio AIC che si è svolto ieri. Una consacrazione non inattesa, quella dell’attaccante bianconera che si unisce, in casa Juventus, al premio per la migliore formazione, dove ben cinque undicesimi sono appannaggio della squadra di Torino. Riconoscimento che non sorprende gli addetti ai lavori, tantomeno i tifosi, ormai abituati a vedere il team allenato da Rita Guarino ai vertici del Calcio femminile. Da quando ha acquisito i diritti per la massima serie, ormai quasi quattro anni fa, ha messo in bacheca 3 scudetti consecutivi nei 3 campionati giocati, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Quella a cavallo tra il 2019 e ilè stata la stagione di Cristiana. Lo ha confermato anche la votazione che le ha consentito di vincere il premio Topfemminile, consegnato durante ildelAIC che si è svolto ieri. Una consacrazione non inattesa, quella dell’attaccante bianconera che si unisce, in casa Juventus, al premio per la migliore formazione, dove ben cinque undicesimi sono appannaggio della squadra di Torino. Riconoscimento che non sorprende gli addetti ai lavori, tantomeno i tifosi, ormai abituati a vedere il team allenato da Rita Guarino ai vertici delfemminile. Da quando ha acquisito i diritti per la massima serie, ormai quasi quattro anni fa, ha messo in bacheca 3 scudetti consecutivi nei 3 campionati giocati, ...

