Serie C, altri tre rinvii nella 32a giornata. Il comunicato (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Covid-19 impazza in Serie C. E così, dopo Monopoli-Palermo, sono altre tre le gare rinviate per la 32^ giornata del campionato. Nel Girone A non si giocheranno Renate-Pergolettese e Juventus U23-Olbia, mentre nel B salta Ravenna-Mantova. Di seguito i vari comunicati: RINVIO GARA – 13a giornata DI RITORNO GARA RENATE – PERGOLETTESE DEL 22 MARZO 2021 (Gir. "A") La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto – dell'istanza documentale presentata in data 19.03.2021 dalla società Pergolettese; – della comunicazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – ATS VALPADANA – Sistema Socio Sanitario della Regione Lombardia pervenuta in data 19.03.2021, nella quale, in seguito "alle nuove positività riscontrate trai i giocatori" si evidenzia "che il focolaio sia ancora in espansione"; in dipendenza di ...

