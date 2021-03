LIVE Biathlon, Sprint Oestersund in DIRETTA: fantastico Hofer col doppio zero!!! Due errori per J. Boe (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.54: Zero di Tarjei Boe che passa a 14? da Hofer. Recuperarglieli è molto complicato 15.54: fantastico finale di Lukas Hofer!!!! Rifila 46? a Johannes Boe!!! E’ andato più forte del norvegese nel finale 15.53: J. Boe chiude la sua gara in 23?13 15.52: Hofer guadagna un secondo su J. Boe al km 8.8 15.52: Laegreid non sbaglia, chiude con lo zero ed è a 15? da Hofer 15.51: Samuelsson non sbaglia ed ha 4?2 di ritardo da Ponsiluoma 15.50: Due errori per Ponsiluoma che dunque esce dalla lotta per il podio 15.50: Leitner si inserisce al quinto posto al primo poligono 15.48: Ponsiluoma al km 5.4 ha 5? di ritardo su Hofer 15.47: ZEROOOOOOOOOOOOOOOOOOO HOFEEEEEEEEEEEEEEEEEER!!! Velocissimo e primo ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.54: Zero di Tarjei Boe che passa a 14? da. Recuperarglieli è molto complicato 15.54:finale di Lukas!!!! Rifila 46? a Johannes Boe!!! E’ andato più forte del norvegese nel finale 15.53: J. Boe chiude la sua gara in 23?13 15.52:guadagna un secondo su J. Boe al km 8.8 15.52: Laegreid non sbaglia, chiude con lo zero ed è a 15? da15.51: Samuelsson non sbaglia ed ha 4?2 di ritardo da Ponsiluoma 15.50: Dueper Ponsiluoma che dunque esce dalla lotta per il podio 15.50: Leitner si inserisce al quinto posto al primo poligono 15.48: Ponsiluoma al km 5.4 ha 5? di ritardo su15.47: ZEROOOOOOOOOOOOOOOOOOO HOFEEEEEEEEEEEEEEEEEER!!! Velocissimo e primo ...

