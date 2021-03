Chi è l’attore più pagato di Hollywood del 2020? Non lo immaginereste mai (Di venerdì 19 marzo 2021) Ecco chi è l’attore più pagato di Hollywood secondo una importante rivista americana di economia. Scopriamo chi è l’attore Dwayne Johnson (getty images)Nella classifica realizzata da Forbes è il primo tra i 10 attori più pagati del 2020. Si tratta dell’ex-wrestler Dwayne Johnson, che per due anni consecutivi si posiziona sul podio con 87,5 milioni di dollari. Di questi 23,5 milioni provengono dall’assegno consegnato da Netflix per il film “Red Notice”. Tante le sue interpretazioni in film di successo che a partire dal 2002 hanno consacrato la sua carriera cinematografica. “Il Re Scorpione”, a cui hanno fatto seguito “Il tesoro dell’Amazzonia”, “Doom”, “Faster” e la saga di “Fast and Furious”. Conosciuto anche come “The Rock“, Dwayne Johnson fu considerato un vero e proprio ... Leggi su kronic (Di venerdì 19 marzo 2021) Ecco chi èpiùdisecondo una importante rivista americana di economia. Scopriamo chi èDwayne Johnson (getty images)Nella classifica realizzata da Forbes è il primo tra i 10 attori più pagati del. Si tratta dell’ex-wrestler Dwayne Johnson, che per due anni consecutivi si posiziona sul podio con 87,5 milioni di dollari. Di questi 23,5 milioni provengono dall’assegno consegnato da Netflix per il film “Red Notice”. Tante le sue interpretazioni in film di successo che a partire dal 2002 hanno consacrato la sua carriera cinematografica. “Il Re Scorpione”, a cui hanno fatto seguito “Il tesoro dell’Amazzonia”, “Doom”, “Faster” e la saga di “Fast and Furious”. Conosciuto anche come “The Rock“, Dwayne Johnson fu considerato un vero e proprio ...

