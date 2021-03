Amici 20 | svelati i nomi dei giudici | tra di loro due ex allievi

(Di venerdì 19 marzo 2021) Da sabato 20 marzo, inizia la fase finale di, con treeccezionali. Scopriamo insieme iche affiancheranno Maria De Filippi. Stefano De Martino, insieme a Stash saranno i nuovidiSabato 20 marzo inizierà la fase finale di uno dei programmi più seguiti di Mediaset,. Moltierano circolati suidella trasmissione, ad esempio anche quello due ex gieffini come Tommaso Zorzi e Matilde Brandi. Proprio quest’ultima aveva detto che era fan del programma di Canale 5 e che le sarebbe piaciuto molto vestire questi panni. LEGGI ANCHE—>ALESSANDRA AMOROSO AMAREGGIATA E TRISTE: “ERO IGNARA DI TUTTO” Tutti glisono arrivati in finale e sono stati divisi in tre squadre: ...

Finalmente i nomi dei tre giudici del Serale di e spunta anche il nome di Stefano De Martino. Ecco chi ci sarà al suo ...A decidere la sorte degli allievi in corsa verso la vittoria saranno Stefano De Martino , conduttore ed ex ballerino del talent show, Emanuele Filiberto di Savoia , già concorrente di...Matilde Brandi giudice del serale di Amici di Maria De Filippi? Risposta negativa, ma non è detto che la showgirl non possa essere ospite ...