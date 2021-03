Super Mario 3D All-Stars | il tempo sta per scadere

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 18 marzo 2021) Lo scorso anno, i fan dell’idraulico baffuto più famoso di sempre, hanno potuto rivivere le sue avventure con3D All-, ma chi non l’avesse ancora acquistato è meglio che si sbrighi La riedizione3D All-, contenente i tre maggiori capitoli della saga in 3D, ha venduto molto bene e sono in molti quelli che hanno potuto approfittare delle potenzialità di Nintendo Switch per giocarci a casa oppure in giro. Purtroppo le cose belle sono destinate per natura a finire presto e quindi occorre affrettarsi anche in questo caso!3D All-: data di scadenza 31 marzo3D All-, come era già stato annunciato alla sua uscita dalla ...