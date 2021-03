Scudetto del ’90 | Van Basten | “Fu uno scandalo”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Sebbene siano passati 31 anni , l’ex attaccante del Milan, Marco Van, ha avanzato dei dubbi sulla legittimità dellodel ’90 vinto dal Napoli proprio contro i rossoneri a tre giornate dal termine. Qual’e l’accusa lanciata da Marco Van? L’ episodio al quale si riferisce l’olandese risale all’8 aprile del 1990, quando durante il match Atalanta-Napoli il centrocampista partenopeo Alemao fu colpito da una monetina e portato in ospedale, facendo scattare lo 0’2 a tavolino. Nel corso di una intervista al quotidiano spagnolo AS, il Cigno di Utrecht è ritornato sul quell’episodio: “Lodel ’90 hanno fatto il possibile per darlo al Napoli. Le nuove regole permettevano di partecipare alla Coppa Campioni sia ai vincitori ai vincitori dell’anno prima, che ai vincitori del campionato. Noi ...

I bianconeri provano la rimonta difficile sull'Inter capolista per tentare la conquistadecimoconsecutivo, ma si interrogano anche sul prossimo futuro. In particolare, tengono banco le ...... incrementando ancora di più le polemiche dopo Milan - Napoli di domenica: '1990? Hanno fatto tutto il possibile per darlo al Napoli. Le nuove regole permettevano di partecipare alla ...Calciomercato Juventus, il difensore potrebbe rinnovare, con i bianconeri che vogliono blindare il proprio giocatore.L'Inter è la squadra che mette a segno più cross a partita. Per questo Conte vorrebbe potenziare ulteriormente quest'arma ...