Perché per me dovremmo tornare a parlare di obiettivi nel pubblico impiego (Di giovedì 18 marzo 2021) di Giuseppe Speccher Sento parlare di rinnovo del contratto del pubblico impiego. E poi dell’innovazione tecnologica che aiuterà a sviluppare meglio il rapporto telematico tra cittadino e Pubblica amministrazione. Ciò di cui non sento più parlare da tempo sono gli obiettivi sui quali vengono o verranno valutate le performance. Non mi aggrego ai molti che fanno di tutta l’erba un fascio sostenendo che i lavoratori della Pa non lavorano. Nella mia esperienza quotidiana ho sempre incontrato, salvo rarissime eccezioni, persone che hanno voglia di svolgere bene il loro lavoro. Non altrettanto – mi pare – si possa dire via via che saliamo nella scala delle responsabilità. Non occorre rifarsi alla vicenda del piano pandemico non aggiornato al ministero o alle tragicomiche farse sulla sanità in Calabria. Ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) di Giuseppe Speccher Sentodi rinnovo del contratto del. E poi dell’innovazione tecnologica che aiuterà a sviluppare meglio il rapporto telematico tra cittadino e Pubblica amministrazione. Ciò di cui non sento piùda tempo sono glisui quali vengono o verranno valutate le performance. Non mi aggrego ai molti che fanno di tutta l’erba un fascio sostenendo che i lavoratori della Pa non lavorano. Nella mia esperienza quotidiana ho sempre incontrato, salvo rarissime eccezioni, persone che hanno voglia di svolgere bene il loro lavoro. Non altrettanto – mi pare – si possa dire via via che saliamo nella scala delle responsabilità. Non occorre rifarsi alla vicenda del piano pandemico non aggiornato al ministero o alle tragicomiche farse sulla sanità in Calabria. Ma ...

Advertising

chetempochefa : Gli infermieri e i medici italiani sono stati candidati al Nobel per la Pace 2021 ???? 'Ho candidato il corpo sanita… - Link4Universe : Il tipo di pensiero tossico e violento che viene detto come se fosse normale, in mezzo tra i commenti. Questo NON è… - marcodimaio : Lo smartworking è lavoro, non welfare. Lo abbiamo voluto come diritto con congedi parentali e bonus babysitter perc… - Silvia91409805 : RT @Claudia19485227: @Silvia91409805 @Gianmar26145917 Il suolo italico è un suolo onorato: non è per chiunque ci capiti per caso o, essendo… - BettainChin : RT @BluDiChina: @matteograndi @sentikiparla Sto alla larga dai #vaccinati perché possono diventare terreno di coltura di varianti farmaco-r… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché per Fed e Bce danno la carica al rialzo delle banche Un aspetto tecnico ma di grande rilievo perché un cambio di rotta avrebbe potuto incidere in ... Ma la Fed ha ribadito di non aver problemi a stare un passo indietro, con evidenti benefici per la ...

Della Frera, medico Figc: 'Il protocollo ci ha salvati finora, se solo le autorità sanitarie facessero le stesse scelte...' Commenta per primo Intervistato da Radio Punto Nuovo Walter Della Frera , membro della Commissione Medica ... L'Ats è intervenuta perché è da lì che partono le regole. Grazie al protocollo E quindi ai ...

Frosinone, non c'è tempo per i rimpianti. Domani si va a Verona ciociariaoggi.it Un aspetto tecnico ma di grande rilievoun cambio di rotta avrebbe potuto incidere in ... Ma la Fed ha ribadito di non aver problemi a stare un passo indietro, con evidenti beneficila ...Commentaprimo Intervistato da Radio Punto Nuovo Walter Della Frera , membro della Commissione Medica ... L'Ats è intervenutaè da lì che partono le regole. Grazie al protocollo E quindi ai ...