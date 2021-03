Napoli, Lobotka out per tonsillite (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Napoli è tornato al lavoro a Castel Volturno, in vista della sfida di campionato contro la Roma, in programma domenica sera all’Olimpico alle 20.45. Il report della seduta del mattino dà qualche informazione sullo stato degli infortunati e anche un nuovo ko con cui Gattuso deve fare i conti: Lobotka alle prese con un attacco di tonsillite. “Lozano e Manolas hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Lobotka è rimasto a casa per un attacco di tonsillite” L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilè tornato al lavoro a Castel Volturno, in vista della sfida di campionato contro la Roma, in programma domenica sera all’Olimpico alle 20.45. Il report della seduta del mattino dà qualche informazione sullo stato degli infortunati e anche un nuovo ko con cui Gattuso deve fare i conti:alle prese con un attacco di. “Lozano e Manolas hanno svolto l’intera seduta in gruppo.è rimasto a casa per un attacco di” L'articolo ilsta.

