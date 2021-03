Papa Francesco scrive alla Samp: 'Grazie per il vostro gesto di solidarietà' (Di martedì 16 marzo 2021) Una lettera di ringraziamento 'per la somma che, a nome dell'Unione Calcio Sampdoria, hai voluto farmi pervenire per le opere di carità. Ho molto apprezzato tale gesto di solidarietà e di fraternità a ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 marzo 2021) Una lettera di ringraziamento 'per la somma che, a nome dell'Unione Calciodoria, hai voluto farmi pervenire per le opere di carità. Ho molto apprezzato taledie di fraternità a ...

