Pagliacci | edizione del 1954 | in onda su Rai 5

(Di martedì 16 marzo 2021)è la prossima opera innella mattina di RAI 5, in unadatata ma ricca di emozioni. La trama L’opera si concentra su un “femminicidio”. Canio/o, a capo di una piccola troupe di commedianti che gira per la città, mazza sua moglie fedifraga, Nedda/Colombina, per gelosia. Il gesto viene sostenuto anche da Tonio/Taddeo, componente della troupe e innamorato respinto dalla donna. Cast e info In questa storicadeldidi Leoncavallo troviamo Franco Corelli, Mafalda Micheluzzi, Tito Gobbi, Mario Carlin e Lino Puglisi. A dirigere l’Orchestra della Rai di Milano il M° Alfredo Simonetto. Regia di Franco Enriquez. L'articolo proviene da NonSolo.TV.