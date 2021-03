“Letta sfiduciato da Bersani nel 2014? Una vigliacca bugia che Renzi continua a tirare fuori” (Di martedì 16 marzo 2021) Nessuna pugnalata di Renzi. La fine del Governo di Enrico Letta, nel 2014, sarebbe da imputare all’allora minoranza “Bersaniana” del Pd. Una tesi sostenuta oggi da Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, in un’intervista. Abbiamo chiesto di commentarla a Chiara Geloni, giornalista e direttrice del sito Articolo1mdp.it. “Il governo Letta finì per un voto della direzione di un partito a guida Bersani”, dice Rosato, scaricando da Renzi le responsabilità di quanto accaduto all’epoca. Una ricostruzione che appare abbastanza bizzarra. Come la commenta? Mi colpisce come, a forza di dire bugie, si rischi di non provocare più nessuna reazione, come accaduto al giornalista che ha ascoltato e non ha ribattuto a una enormità come quella pronunciata da Rosato. Il ... Leggi su tpi (Di martedì 16 marzo 2021) Nessuna pugnalata di. La fine del Governo di Enrico, nel, sarebbe da imputare all’allora minoranza “ana” del Pd. Una tesi sostenuta oggi da Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, in un’intervista. Abbiamo chiesto di commentarla a Chiara Geloni, giornalista e direttrice del sito Articolo1mdp.it. “Il governofinì per un voto della direzione di un partito a guida”, dice Rosato, scaricando dale responsabilità di quanto accaduto all’epoca. Una ricostruzione che appare abbastanza bizzarra. Come la commenta? Mi colpisce come, a forza di dire bugie, si rischi di non provocare più nessuna reazione, come accaduto al giornalista che ha ascoltato e non ha ribattuto a una enormità come quella pronunciata da Rosato. Il ...

