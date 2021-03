Giulia De Lellis offesa e minacciata per un vecchio video: ecco cosa è successo e la sua replica (Di martedì 16 marzo 2021) Giulia De Lellis è una delle influencer più seguite e discusse d’Italia. Questa volta l’ex gieffina è finita in mezzo ad una bufera senza volerlo, o meglio, con un ritardo di quattro anni. Qualche giorno fa infatti, a quanto pare su TikTok, qualcuno ha tirato fuori un vecchio video dell’influencer in cui, ospite in un programma di Barbara d’Urso, disse di non amare le donne in carne Loro sono bellissime, hanno dei volti particolari con dei lineamenti bellissimi, ma il grasso non è bello. Per me non è un bel vedere sinceramente un colosso con un pancione così, con una coscia che è grande quanto quattro delle mie. Non è un insulto eh, è il mio pensiero. webboh.it Parole che risalgono appunto a quattro anni fa. Già ai tempi si innalzò la polemica, che portò la De Lellis a scusarsi. Ora però, a ... Leggi su trendit (Di martedì 16 marzo 2021)Deè una delle influencer più seguite e discusse d’Italia. Questa volta l’ex gieffina è finita in mezzo ad una bufera senza volerlo, o meglio, con un ritardo di quattro anni. Qualche giorno fa infatti, a quanto pare su TikTok, qualcuno ha tirato fuori undell’influencer in cui, ospite in un programma di Barbara d’Urso, disse di non amare le donne in carne Loro sono bellissime, hanno dei volti particolari con dei lineamenti bellissimi, ma il grasso non è bello. Per me non è un bel vedere sinceramente un colosso con un pancione così, con una coscia che è grande quanto quattro delle mie. Non è un insulto eh, è il mio pensiero. webboh.it Parole che risalgono appunto a quattro anni fa. Già ai tempi si innalzò la polemica, che portò la Dea scusarsi. Ora però, a ...

