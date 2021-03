Trema ancora la terra ai Campi Flegrei: ieri registrate 28 scosse (Di lunedì 15 marzo 2021) Uno sciame sismico si è verificato ieri nell’area dei Campi Flegrei tra le 16.47 e le 20.30. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione comunale di Pozzuoli (Napoli) che l’evento sismico più significativo, di magnitudo 1,5, si è prodotto alle ore 16.59 alla profondità di 2,4 km e ha avuto come epicentro il cratere della Solfatara. Sono stati registrati dalla rete sismica dell’Osservatorio Vesuviano un totale di 18 eventi, tutti avvenuti nell’area Solfatara-Pisciarelli. Gli eventi potrebbero essere stati accompagnati da boati avvertiti dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. L’Amministrazione comunale di Pozzuoli, ribadendo il “divieto assoluto di avvicinamento” all’area di emissione di fluidi di Pisciarelli per il pericolo di emissioni di fango ad alta temperatura, ricorda alla popolazione che “dal 2012 il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Uno sciame sismico si è verificatonell’area deitra le 16.47 e le 20.30. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione comunale di Pozzuoli (Napoli) che l’evento sismico più significativo, di magnitudo 1,5, si è prodotto alle ore 16.59 alla profondità di 2,4 km e ha avuto come epicentro il cratere della Solfatara. Sono stati registrati dalla rete sismica dell’Osservatorio Vesuviano un totale di 18 eventi, tutti avvenuti nell’area Solfatara-Pisciarelli. Gli eventi potrebbero essere stati accompagnati da boati avvertiti dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. L’Amministrazione comunale di Pozzuoli, ribadendo il “divieto assoluto di avvicinamento” all’area di emissione di fluidi di Pisciarelli per il pericolo di emissioni di fango ad alta temperatura, ricorda alla popolazione che “dal 2012 il ...

