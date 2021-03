(Di lunedì 15 marzo 2021) E’all’alba Riccardo, exdella guerra di mafia a Taranto,in via definitiva a quattroper omicidi. Aveva 63 anni, era malato da tempo e in ragione delle sue condizioni di salute era stato trasferito ai domiciliari a casa di un familiare, dopo essere stato ricoverato all’ospedale Moscati di Taranto lo scorso 2 marzo. Il differimento della pena era stato concesso dal tribunale di sorveglianza di Campobasso, spiega a LaPresse l’avvocato di, Maria Letizia Serra del foro di Taranto. Il Tribunale aveva disposto la verifica delle condizioni di salute a distanza di un anno, ma il decorso della malattia è stato molto rapido.è stato ritenuto una delle figure di primo piano della guerra mafiosa avvenuta nel capoluogo ionico, a ...

Advertising

mp_the_boss : RT @enricoruggeri: Prima: “aveva un tumore, ma aveva anche il Covid =morto di Covid” Adesso: “ha fatto il vaccino ed è morto poche ore dop… - rep_bari : Taranto, morto l'ex boss Riccardo Modeo: stava scontando ergastolo [aggiornamento delle 16:50] - PugliaStream : Criminalità: morto Riccardo Modeo, storico boss della mala a Taranto - elenaricci1491 : Morto ex boss Modeo. Fu condannato a 4 ergastoli #Taranto - TarantiniTime : Morto ex boss Modeo. Fu condannato a 4 ergastoli #Taranto -

Ultime Notizie dalla rete : Morto boss

E'all'alba Riccardo Modeo, exdella guerra di mafia a Taranto, condannato in via definitiva a quattro ergastoli per omicidi. Aveva 63 anni, era malato da tempo e in ragione delle sue ...Nirta e la strage di Duisburg: le motivazioni della Cassazione Il, assieme a Giovanni Strangio,... scoppiata durante il carnevale del '91 e incancrenitasi negli anni, secondo la regola del...È una delle attrici più affascinanti del cinema italiano. Gianni Boncompagni l'ha scoperta, mentre Carlo Verdone le ha regalato il successo.Modeo è stato ritenuto una delle figure di primo piano della guerra mafiosa avvenuta nel capoluogo ionico a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, ...