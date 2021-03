La Chiesa rinnova la sua posizione verso le coppie omosessuali (Di lunedì 15 marzo 2021) La nota della Congregazione per la Dottrina della Fede ribadisce, a proposito delle unioni omosessuali, qualcosa di già à ovvio e chiaro ma non per tutti. Il Vaticano ha così messo un freno su una tendenza che purtroppo sembrava prendere sempre più piede anche all’interno della Chiesa, e che in questo modo non potrà più L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 15 marzo 2021) La nota della Congregazione per la Dottrina della Fede ribadisce, a proposito delle unioni, qualcosa di già à ovvio e chiaro ma non per tutti. Il Vaticano ha così messo un freno su una tendenza che purtroppo sembrava prendere sempre più piede anche all’interno della, e che in questo modo non potrà più L'articolo proviene da La Luce di Maria.

idgafcecjx : @Gvandercoelen @prissi94 @TgLa7 ok ma mi sembra abbastanza “restrittivo” dovermi spostare e non poterlo fare qui, s… - MacchiaIl : @Fiorentinanews storia uguale a quella di Chiesa.... Il prossimo anno tra alti bassi poi costretti a venderlo perché non rinnova... - P_S_1971 : @mirkonicolino Se risolve il problema al ginocchio e rinnova DYBALA deve restare con MORATA e KULU CHIESA spostatI… - aiucc95 : bernardeschi: se hai culo lo infili in uno scambio, altrimenti resta chiesa: resta kulusevski: prestito biennale co… - gazzettamantova : Il vescovo rinnova il rito dei Sacri vasi: niente fedeli ma diverse autorità Celebrato nella basilica di Sant'Andre… -