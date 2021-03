Europa League, Shakhtar Donetsk-Roma: dove vedere il match in Tv e in streaming (Di lunedì 15 marzo 2021) La Roma è attesa da una trasferta in Ucraina, sul campo dello Shakhtar Donetsk, per il ritorno degli ottavi di Europa League. I giallorossi, che devono mettersi alle spale la sconfitta in campionato subita dal Parma, partono con un notevole vantaggio: all’andata disputata all’Olimpico una settimana fa hanno infatti vinto per 3-0. La Roma non L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) Laè attesa da una trasferta in Ucraina, sul campo dello, per il ritorno degli ottavi di. I giallorossi, che devono mettersi alle spale la sconfitta in campionato subita dal Parma, partono con un notevole vantaggio: all’andata disputata all’Olimpico una settimana fa hanno infatti vinto per 3-0. Lanon L'articolo

Advertising

GoalItalia : Mondiale ?? Europa League ?? Quattro Scudetti ???? 'E' come un Dalì o un Monet' cit. Raiola ??? @paulpogba compie 28 ann… - morelli_rinaldo : MILAN E LE PARTITE SPORCHE. PERCHÉ È IMPORTANTE L'EUROPA LEAGUE #MilanNapoli #SerieA #EuropaLeague ?? GRUPPO TELEG… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Europa League, Shakhtar Donetsk-Roma: dove vedere il match in Tv e in streaming: La Rom… - miki_cr01 : @adriano_pipan @APrasedi @cmdotcom Ha parlato quello che sullo sponsor delle maglie del Napoli ha 'Lete' e 'MSC Cro… - manuelmagliola : Unico vaccino contro lo scudetto dell'Inter è la vittoria dell'Europa League. ??????? #ACMilan -