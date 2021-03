(Di lunedì 15 marzo 2021) Imparagonabile il carisma e pure i decibel: Cristian Stellini è un aiutante valido ma silenzioso, non certo incline alle urla contiane e così, per una giornata, le orecchie dei giocatori interisti ...

Advertising

Inter : A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 24 Eriksen… - capuanogio : L’#Inter vince una di quelle partite sporche in cui spesso le grandi perdono punti. Molto possesso palla (63%), poc… - mirko_masella : RT @sportli26181512: Eriksen e Sanchez, la svolta di Conte arriva... dallo skybox: Eriksen e Sanchez, la svolta di Conte arriva... dallo sk… - sportli26181512 : Eriksen e Sanchez, la svolta di Conte arriva... dallo skybox: Eriksen e Sanchez, la svolta di Conte arriva... dallo… - Gazzetta_it : #TorinoInter, la svolta di #Conte arriva dallo skybox con #Eriksen e Sanchez -

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen Sanchez

Questo genere di partite si sbloccano grazie a giocate come quelle die di, giocatori di qualità", ha aggiunto Stellini.), Gagliardini (11' st), Perisic (11' st A. Young); R. Lukaku, Lautaro (43' st Vecino). (27 Padelli, 97 Radu, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 33 D'Ambrosio, 99 Pinamonti). All.: A. ...Entro domani dovrebbero arrivare le spettanze dell’Inter per gennaio e febbraio: ma non è certo. E la società continua a trattare ...Con Stellini in panchina a Torino, il tecnico (squalificato) ha visto la partita lontano dal campo, ma la svolta è arrivata coi cambi via telefono ...