Autocertificazione in zona rossa: quando serve e come si compila (Di lunedì 15 marzo 2021) Covid, Veneto zona rossa da lunedì 15 marzo 12 marzo 2021 Veneto zona rossa: regole e divieti in vigore da lunedì 15 marzo 15 marzo 2021 Veneto in zona rossa da oggi , lunedì 15 marzo. Per ogni tipo ... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 15 marzo 2021) Covid, Venetoda lunedì 15 marzo 12 marzo 2021 Veneto: regole e divieti in vigore da lunedì 15 marzo 15 marzo 2021 Veneto inda oggi , lunedì 15 marzo. Per ogni tipo ...

Advertising

lusurpateur_ : Stamattina prima di uscire con mascherina e autocertificazione in zona rossa ho visto questo servizio girato a Cagl… - infoitinterno : Giovinazzo in zona rossa: torna l'obbligo di autocertificazione - infoitinterno : Zona rossa, spostamenti: le deroghe e quando serve autocertificazione - Amicodentista : #zonarossa: andare dal #dentista e dal #medico si può. Segnare sull'autocertificazione 'motivi di salute: - Enrico53476866 : @2018Asiax Posso muovermi in questa zona rossa come voglio. Ho l'autocertificazione! ?? -