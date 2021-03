"AstraZeneca sicuro, non va rifiutato. Contagi caleranno dopo Pasqua" (Di lunedì 15 marzo 2021) I Contagi, seguendo le regole, scenderanno “dopo Pasqua”. A dirlo in un’intervista al Corriere della Sera è il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. “La maggior capacità Contagiante della variante inglese, oggi largamente predominante sul territorio nazionale, è fuori discussione e ha giocato un ruolo determinante nel sostenere la ripresa della curva epidemica” spiega l’esponente del Comitato tecnico-scientifico. “Non scordiamoci mai, tuttavia, che contribuiscono anche comportamenti individuali e, pur avendo oggi a disposizione i vaccini, non dobbiamo minimamente deflettere da tutto quello che abbiamo imparato in questi mesi. La copertura offerta dai vaccini non si tradurrà in un cambiamento totale in pochissime settimane: sarà un processo progressivo che troverà compiuta realizzazione solo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) I, seguendo le regole, scenderanno “”. A dirlo in un’intervista al Corriere della Sera è il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. “La maggior capacitàante della variante inglese, oggi largamente predominante sul territorio nazionale, è fuori discussione e ha giocato un ruolo determinante nel sostenere la ripresa della curva epidemica” spiega l’esponente del Comitato tecnico-scientifico. “Non scordiamoci mai, tuttavia, che contribuiscono anche comportamenti individuali e, pur avendo oggi a disposizione i vaccini, non dobbiamo minimamente deflettere da tutto quello che abbiamo imparato in questi mesi. La copertura offerta dai vaccini non si tradurrà in un cambiamento totale in pochissime settimane: sarà un processo progressivo che troverà compiuta realizzazione solo ...

