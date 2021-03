Arisa torna single: Andrea Di Carlo arrabbiatissimo e mortificato (Di lunedì 15 marzo 2021) Era abbastanza chiaro che Arisa non volesse parlare della sua vita privata perchè qualcosa non stava andando nel modo giusto. Lo aveva fatto capire nella prima puntata di Domenica IN da Sanremo e lo ha confermato anche ieri da Mara, quando non ha mai fatto il nome del suo fidanzato e ha cercato di dribblare le domande della conduttrice. Un video mostrato da Mara Venier, che non immaginava probabilmente nulla della fine di questa relazione, ha mandato in crisi Arisa che è scoppiata a piangere, senza però voler dire nulla. Rivedendo le immagini più belle della sua breve relazione con Andrea di Carlo si è molto commossa. Ma sta di fatto che in modo esplicito non ha detto nulla della loro storia. Ha detto di aver commesso in passato tanti errori, di non aver saputo scegliere e di affidarsi a Dio. Ma a quanto pare, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 15 marzo 2021) Era abbastanza chiaro chenon volesse parlare della sua vita privata perchè qualcosa non stava andando nel modo giusto. Lo aveva fatto capire nella prima puntata di Domenica IN da Sanremo e lo ha confermato anche ieri da Mara, quando non ha mai fatto il nome del suo fidanzato e ha cercato di dribblare le domande della conduttrice. Un video mostrato da Mara Venier, che non immaginava probabilmente nulla della fine di questa relazione, ha mandato in crisiche è scoppiata a piangere, senza però voler dire nulla. Rivedendo le immagini più belle della sua breve relazione condisi è molto commossa. Ma sta di fatto che in modo esplicito non ha detto nulla della loro storia. Ha detto di aver commesso in passato tanti errori, di non aver saputo scegliere e di affidarsi a Dio. Ma a quanto pare, ...

Advertising

RaiUno : Torna #MaraVenier con #DomenicaIn ora in onda su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ???? - NormaSu53723634 : RT @RaiUno: Torna #MaraVenier con #DomenicaIn ora in onda su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ???? - Dansai75 : RT @RaiUno: Torna #MaraVenier con #DomenicaIn ora in onda su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ???? - GiovanniVerdoli : RT @RaiUno: Torna #MaraVenier con #DomenicaIn ora in onda su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ???? - topo1966 : RT @RaiUno: Torna #MaraVenier con #DomenicaIn ora in onda su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ???? -