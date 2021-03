Pd | giovani | donne | aperto e di prossimità | le parole chiave di Letta Adnkronos

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar () - "Non serve un nuovo, ennesimo, segretario. Serve un nuovo partito". Enricolo ha detto chiaramente all'Assemblea del Pd. E nel discorso del segretario dem gli ingredienti per un "nuovo Pd" ci sono tutti: un partito fatto da, con leprotagoniste,, fuori dal recinto delle Ztl e ben presente sul territorio. "Io ho scelto il Pd perché la ricostruzione partirà dalla società. E' una sfida essenziale per l'Italia e per l'Europa", ha premessodefinendo "assurda" la domanda (ricorrente) su chi glielo avesse fatto fare a rientrare da Parigi. "Isaranno al centro della mia azione", ha poi ribadito più volte, annunciando una campagna e una battaglia per il voto ai 16enni. Maha anche ...