Sestili a iNews24 | “Un altro lockdown sarebbe una sconfitta Immunità di gregge | di questo passo non prima di Ottobre 2022”

Leggi su inews24

(Di sabato 13 marzo 2021) Sono 26.824 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Italia, con 380 morti e un indice di positività in aumento, pari al 7,2%. Alla luce di questi dati, come giudica la situazione epidemiologica? “La situazione è in forte peggioramento in tutta Italia. Da circa tre settimane stiamo procedendo con un aumento dei casi di L'articolo proviene da Inews.it.