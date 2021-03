Sassuolo, De Zerbi: “Vittoria meritata, il Verona mette tutti in difficoltà. Ora vinciamone 3 di fila” (Di sabato 13 marzo 2021) L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la Vittoria contro l'Hellas Verona: "Abbiamo preparato la partita con grande rispetto della squadra che affrontavamo, secondo me la Vittoria è meritata. Ci siamo abbassati per scelta e abbiamo concesso loro il possesso palla. Il Verona mette tutti in difficoltà, non solo noi. Nel primo tempo potevamo fare più di un gol, in attacco ho tutti calciatori forti e quando stanno bene i risultati si vedono. Sul 2-2 potevamo perderla, ma sull'1-0 potevamo raddoppiare noi. Oggi ho aggiunto un difensore a gara in corso perchè loro hanno Lasagna che crea sempre grandi difficoltà. Obiettivi? Già confermarsi ottavi ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 marzo 2021) L'allenatore delRoberto Deha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo lacontro l'Hellas: "Abbiamo preparato la partita con grande rispetto della squadra che affrontavamo, secondo me la. Ci siamo abbassati per scelta e abbiamo concesso loro il possesso palla. Ilin, non solo noi. Nel primo tempo potevamo fare più di un gol, in attacco hocalciatori forti e quando stanno bene i risultati si vedono. Sul 2-2 potevamo perderla, ma sull'1-0 potevamo raddoppiare noi. Oggi ho aggiunto un difensore a gara in corso perchè loro hanno Lasagna che crea sempre grandi. Obiettivi? Già confermarsi ottavi ...

