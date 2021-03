Il voto per palazzo Mosti e un possibile vincitore annunciato: Vincenzo De Luca (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDa Wikipedia: win-win è un’espressione inglese che indica la presenza di soli vincitori in una data situazione. Solitamente è utilizzata da chi si occupa di marketing ma può tornare buona anche in altri ambiti, come la politica. Nel caso di specie, però, ovvero le prossime elezioni comunali di Benevento, presenterebbe una variante: il vincitore sarebbe sempre lo stesso, Vincenzo De Luca. Il condizionale è d’obbligo perché ci muoviamo negli spazi, sempre affascinanti ma ricchi di insidie, dei retropensiero, del non detto. Per semplificare il racconto, allora, partiamo da ciò che è evidente, palese. Cominciamo, insomma, dai fatti. De Luca appoggerà la corsa a palazzo Mosti di Clemente Mastella. E lo farà attivamente. All’alleato beneventano, il governatore ha ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDa Wikipedia: win-win è un’espressione inglese che indica la presenza di soli vincitori in una data situazione. Solitamente è utilizzata da chi si occupa di marketing ma può tornare buona anche in altri ambiti, come la politica. Nel caso di specie, però, ovvero le prossime elezioni comunali di Benevento, presenterebbe una variante: ilsarebbe sempre lo stesso,De. Il condizionale è d’obbligo perché ci muoviamo negli spazi, sempre affascinanti ma ricchi di insidie, dei retropensiero, del non detto. Per semplificare il racconto, allora, partiamo da ciò che è evidente, palese. Cominciamo, insomma, dai fatti. Deappoggerà la corsa adi Clemente Mastella. E lo farà attivamente. All’alleato beneventano, il governatore ha ...

