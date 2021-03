GF Vip 5, Alda D’Eusanio su Tommaso Zorzi: “Ha Recitato” (Di sabato 13 marzo 2021) L’ ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello: Alda D’Eusanio, squalificata per delle illazioni su Laura Pausini ; torna a parlare e questa volta non risparmia anche il vincitore del programma Tommaso Zorzi, accusandolo di non essere stato del tutto vero nel suo percorso, di aver mentito e reso le sue reazioni molto più accentuate di quanto non fossero realmente per attirare l’attenzione e l’approvazione del pubblico L’attacco di Alda D’Eusanio a Tommso Zorzi La permanenza della giornalista Alda D’Eusanio ha provocato non pochi problemi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. La donna si è sempre lasciata andare a dichiarazioni che hanno scosso l’opinione pubblica, ciò l’ha portata ad essere squalificata in malo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 13 marzo 2021) L’ ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello:, squalificata per delle illazioni su Laura Pausini ; torna a parlare e questa volta non risparmia anche il vincitore del programma, accusandolo di non essere stato del tutto vero nel suo percorso, di aver mentito e reso le sue reazioni molto più accentuate di quanto non fossero realmente per attirare l’attenzione e l’approvazione del pubblico L’attacco dia TommsoLa permanenza della giornalistaha provocato non pochi problemi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. La donna si è sempre lasciata andare a dichiarazioni che hanno scosso l’opinione pubblica, ciò l’ha portata ad essere squalificata in malo ...

Advertising

infoitcultura : Alda D’Eusanio racconta la sua squalifica dal GF Vip: “Trattata come una criminale” - infoitcultura : Gf Vip 5, Alda D’Eusanio parla della sua espulsione dal reality - IsaeChia : #GfVip 5, #AldaDEusanio racconta come le è stata comunicata l’espulsione dal reality #tzvip - Novella_2000 : Alda D’Eusanio rivela come è avvenuta la sua espulsione dal GF Vip: “Dovevo sparire all’istante” - LadyNews_ : Alda D'Eusanio rivela: 'Il mio neurologo mi aveva sconsigliato di andare al GF Vip' -