**Pd: stasera ‘pre-assemblea’ di giovani dopo notizia no dibattito domenica** (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – L’appuntamento è alle 21 su zoom con ‘Next Generation Pd’ (link zoom http://bit.ly/nextgenpd) ed è nato “da un tam tam di giovani della base e dirigenti territoriali” dopo la notizia che all’assemblea nazionale dem di domenica non sarebbe previsto dibattito. “Hanno accolto positivamente il primo segnale di Enrico Letta che ha dichiarato che aprirà due settimane di confronto nei circoli. Ma non ci stanno a non avere nessun confronto prima di domenica e pensano che la discussione questa volta deve essere vera e sui punti nodali che affronteranno anche questa sera”, si spiega. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – L’appuntamento è alle 21 su zoom con ‘Next Generation Pd’ (link zoom http://bit.ly/nextgenpd) ed è nato “da un tam tam didella base e dirigenti territoriali”lache all’assemblea nazionale dem di domenica non sarebbe previsto. “Hanno accolto positivamente il primo segnale di Enrico Letta che ha dichiarato che aprirà due settimane di confronto nei circoli. Ma non ci stanno a non avere nessun confronto prima di domenica e pensano che la discussione questa volta deve essere vera e sui punti nodali che affronteranno anche questa sera”, si spiega. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Pd: stasera pre-assemblea di giovani dopo notizia no dibattito domenica - #stasera #pre-assemblea #giovani - TV7Benevento : **Pd: stasera 'pre-assemblea' di giovani dopo notizia no dibattito domenica**... - Oescolhido13 : RT @ascippociuri: Politici che lasciano partiti di cui non avevano mai avuto la tessera, stasera su @realtimetvit #beppesala #pd #partito… - virus1973 : Ma stasera a #propagadalive ci sarà the new segretario del PD ? - spino1970 : Secondo me stasera a #propagandalive @Vasoesteri annuncerà la sua candidatura come segretario del #PD! #StayTuned ?????? -