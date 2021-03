Covid: Draghi, 'pronti quando ne usciremo ad aggiornare protocolli attività' (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Il ministro del Turismo ci ha ricordato oggi in Consiglio dei ministri che non sappiamo quando usciremo da questa situazione ma quando ne usciremo dobbiamo essere organizzati per la riapertura delle attività economiche e dovremo aggiornare già oggi i protocolli regionali". Lo dice il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento all'hub vaccinale di Fiumicino. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Il ministro del Turismo ci ha ricordato oggi in Consiglio dei ministri che non sappiamoda questa situazione manedobbiamo essere organizzati per la riapertura delleeconomiche e dovremogià oggi iregionali". Lo dice il presidente del Consiglio Mario, in un passaggio del suo intervento all'hub vaccinale di Fiumicino.

