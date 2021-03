Coronavirus | stop delle autorità a una seconda partita di AstraZeneca

(Di venerdì 12 marzo 2021) Un secondo lotto di vaccinoè stato sospeso in Campania a scopo comparativo a seguito della richiesta dell'Istituto Superiore di Sanità. Covid, in Campania sospeso un secondo lotto di vaccinosu Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : STOP AGLI INTERVENTI PROGRAMMATI La Regione Lombardia: 'Crescente pressione sui reparti, tenere i posti per pazient… - pborghilivorno : #europa #coronavirus #governodraghi Astrazeneca taglia ancora, Draghi minaccia altri stop all'export (di A. Mauro) - Luanastretti1 : RT @Lukyluke311: Romania - Stop al vaccino AstraZeneca dopo effetti collaterali avversi. #COVID-19 - LuigiF97101292 : RT @Lukyluke311: Romania - Stop al vaccino AstraZeneca dopo effetti collaterali avversi. #COVID-19 - raffael14947998 : RT @Lukyluke311: Romania - Stop al vaccino AstraZeneca dopo effetti collaterali avversi. #COVID-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stop

...toccato con mano la severità delle restrizioni volte a contenere il diffondersi del. ... -allo sport, ad eccezione di quello di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività ...agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live - club e in altri locali o spazi anche all'aperto. Palestre, piscine, impianti sciistici, ...Leggera infiammazione al ginocchio per il danese che domani valuterà la sua presenza contro il Torino, intanto sui social i tifosi nerazzurri accusano gli haters ...Il nuovo Dpcm del governo Draghi prevede, inoltre, lo stop agli spostamenti in zona rossa verso abitazioni private. La mappa del Paese sarà, dunque, nuovamente rivoluzionata: dalla prossima settimana, ...